Молодая жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова ответила на обвинения экс-супруги артиста, в частности в том, что она разрушила семью

Как пишет Politeka.net, 27-летняя Репяхова записала видеообращение в котором прокомментировала ситуацию с квартирой экс-жены Виктора Павлика Ларисы Созаевой.

Репяхова рассказала, что бывшая супруга артиста живет в квартире, за которую певец до сих пор выплачивает кредит. Павлик приобретал эту недвижимость еще будучи в браке с Созаевой, тогда еще был жив их сын Павел (7 августа 2020 года парень скончался из-за онкологии).

После смерти сына Павлик выплачивал кредит за квартиру, в которой живет экс-жена и всячески ей финансово помогал. Репяхова подчеркнула, что сама поддерживала такой вариант, однако рассчитывала, что спустя год Созаева начнет рассчитывать на свои силы, но этого не происходит.

Репяхова отметила, что для того, чтобы выплатить кредит за квартиру Созаевой, Павлику пришлось отложить покупку собственного жилья.

"Виктор Франкович все эти годы выплачивает сумасшедший кредит, который он взял на 18 лет, когда курс был 8 гривень за доллар, а сейчас уже 26-27 (грн за один доллар). Это очень большие деньги, он уже 500 тысяч долларов выплатил, при том, что квартира стоит 200 и ему нужно выплатить 200. Квартира большая, 4 или 5-комнатная. Когда у них была семья в полном составе – это логично было, сейчас Лариса осталась одна…" - рассказала Репяхова.

Поэтому они предложили Ларисе закрыть кредит и продать квартиру сейчас. При этом они ей заплатят 100 тысяч долларов, но ее ткой вариант не устроил.

Репяхова добавила, что Виктор Павлик просил ее записывать это видео, но она заявила, что делает это, чтобы защитить свою семью.

Также она ответила обвинения в том, что она разрушила семью Созаевой и увела у нее мужа.

«Мне говорят, что я разбила семью. Я молчать не буду, если правда на моей стороне. Когда я встретила Виктора, у него были большие проблемы с алкоголем. Настолько большие, что это была реанимация каждый раз. Когда я приезжала в реанимацию, никакой жены там не было. Мы это вместе с ним преодолели. Лариса это знает и не может с этим смириться», - заявила Репяхова.

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