Молода дружина відомого українського артиста Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка поверталася з відпочинку з маленьким сином, зробила зауваження дівчатам, які намагалися її сфотографувати.

Як передає Politeka.net, Катерина Репяхова є дружиною відомого артиста Віктора Павлика. Як відомо, 55-річний співак одружився на 27-річній дівчині у 2020-му році. Нещодавно у них народився син - Михайло.

Так, цього разу Катерина Репяхова опублікувала нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, вона була на відпочинку в Туреччині разом зі своїм чоловіком Віктором Павликом і їх 4-місячним сином Михайлом. Коли вони поверталися в Україну, то Катерина Репяхова почула клацання, як при фото, і помітила, що жінки з задніх сидінь зробили знімок її з дитиною.

"І все б нічого, якби пів літака "дикунів" не фотографували нас з під тишка", - поскаржилася Катерина Репяхова.

"Сиджу втомлена, з дитиною на руках і чую звук фото на телефоні. Обертаюся і бачу націлений телефон на себе", - розповіла дружина Павлика.

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