Молодая жена известного украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова на отдыхе в Турции показала забавные кадры.

Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил.

Так, на этот раз жена Павлика опубликовала новые видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, сейчас семейная пара отдыхает вместе со своим сыном Михаилом в Турции. На видео Екатерина Репяхова лежит на секте над морем и хвастается своими длинными ногами в коротких шортиках. Под конец она пытается вылезти, и у неё не получается.

"Пришли купаться в море. В конце пытаюсь оттуда вылезти", — рассказала Екатерина Репяхова.

Также, она показала, как в белом купальнике с ярким цветочным принтом заплывает в море.

"Просто кайф", — комментирует жена Виктора Павлика.

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