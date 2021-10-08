Молодая жена украинского исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова призналась, что они с мужем не сразу смогли расслабиться на отдыхе в Турции.
Как пишет Politeka.net, Репяхова со звездным мужем и маленьким сыном полетели отдыхать за границу. Впрочем, только через несколько дней они начали получать удовольствие от отдыха.
«Сегодня третий день нашего отдыха и только сейчас мы выдыхаем. Адаптация была нелёгкой, говорю честно. Наш режим сбился, Мишенька сложно здесь засыпает. Все время хочет на руки. Но мы сегодня, на третий день, сами морально привыкли к другому темпу жизни и от этого легче стало всем», - поделилась своими впечатлениями Репяхова.
По ее словам, все сложности забываются, когда она думает о том, что малыш дышит чистым морским воздухом.
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В комментариях Репяхову поддержали комплиментами.
«Супер, молодцы», «Какие красивые», «Какая вы красивая семья. Желаю вашей семье крепкого здоровья, безграничного счастья, безумной любви и всего самого лучшего», «Приятного вам отдыха», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Екатерине Репяховой стало плохо на отдыхе в Турции: "Надеюсь, я справлюсь...".
Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова рассказала, как проводит время в отпуске: "Надеюсь, скоро у нас будут...".
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