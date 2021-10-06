Реп'яхова показала, куди вирушила з чоловіком і сином

55-річний український співак Віктор Павлік разом з 27-річною дружиною, блогеркою Катериною Реп'яховою, вирушили за кордон разом з нещодавно народженим сином.

Віктор Павлік разом з Катериною Реп'яховою нещодавно стали батьками, писати Politeka.net. Днями пара показала обличчя чотиримісячного сина Михайла, а після цього сім'я вирушила за кордон.

Блогерка відобразила момент в аеропорту, коли Павлик їв сирники, і зізнався, що хоче спати.

"Віктор Франкович хоче сказати, що він дуже-дуже-дуже сильно хоче спати, так сильно, що я не можу передати словами", - сказав артист.

"Скоро поспиш. На пенсії", - відповіла дружина.

Пізніше Реп'яхова записала відео в аеропорту, де вона з Михайлом дивилися в камеру.

А через деякий час зірка показала, куди ж вони прилетіли. Виявляється, сім'я оселилася в готелі в Туреччині.

"Трохи прийдемо до тями, і розповім, і покажу наш перший політ. Це краєвид з вікна нашого номера. Поселили раніше", - написала Реп'яхова.

Зазначимо, Катерина Реп'яхова працює концертним директором у Віктора Павлика. За словами дівчини, вона з дитинства любила творчість співака.

Пара закохалася, а пізніше одружилася. Відомо, що це нова сім'я співака, раніше він також був одружений.

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