Репяхова показала, куда отправилась с мужем и сыном

55-летний украинский певец Виктор Павлик вместе с 27-летней женой, блогершей Екатериной Репяховой, отправились за границу вместе с недавно рожденным сыном.

Виктор Павлик вместе с Екатериной Репяховой недавно стали родителями, пишет Politeka.net. На днях пара показала лицо четырехмесячного сына Михаила, а после этого семья отправилась за границу.

Блогерша запечатлела момент в аэропорту, когда Павлик ел сырники, и признался, что хочет спать.

"Виктор Франкович хочет сказать, что он очень-очень-очень сильно хочет спать, так сильно, что я не могу передать словами", - произнес артист.

"Скоро поспишь. На пенсии", - ответила жена.

Позже Репяхова записала видео в аэропорту, где она с Михаилом смотрели в камеру.

А спустя некоторое время звезда показала, куда же они прилетели. Оказывается, семья поселилась в отеле в Турции.

"Немного придем в себя, и расскажу, и покажу наш первый полет. Это вид из окна нашего номера. Поселили раньше", - написала Репяхова.

Отметим, Екатерина Репяхова работает концертным директором у Виктора Павлика. По словам девушки, она с детства любила творчество певца.

Пара влюбилась, а позже поженилась. Известно, что это новая семья певца, ранее он также был женат.

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