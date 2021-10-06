55-летний украинский певец Виктор Павлик вместе с 27-летней женой, блогершей Екатериной Репяховой, отправились за границу вместе с недавно рожденным сыном.
Виктор Павлик вместе с Екатериной Репяховой недавно стали родителями, пишет Politeka.net. На днях пара показала лицо четырехмесячного сына Михаила, а после этого семья отправилась за границу.
Блогерша запечатлела момент в аэропорту, когда Павлик ел сырники, и признался, что хочет спать.
"Виктор Франкович хочет сказать, что он очень-очень-очень сильно хочет спать, так сильно, что я не могу передать словами", - произнес артист.
"Скоро поспишь. На пенсии", - ответила жена.
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Позже Репяхова записала видео в аэропорту, где она с Михаилом смотрели в камеру.
А спустя некоторое время звезда показала, куда же они прилетели. Оказывается, семья поселилась в отеле в Турции.
"Немного придем в себя, и расскажу, и покажу наш первый полет. Это вид из окна нашего номера. Поселили раньше", - написала Репяхова.
Отметим, Екатерина Репяхова работает концертным директором у Виктора Павлика. По словам девушки, она с детства любила творчество певца.
Пара влюбилась, а позже поженилась. Известно, что это новая семья певца, ранее он также был женат.
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