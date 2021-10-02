Молодая жена известного артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова расказала, почему не сделает пластику
Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика, с которым до свадьбы встречалась не один год. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке год назад, а не так давно у пары появился ребенок.
Катерина не прерывает свою деятельность блогера и постоянно отвечает на самые разные вопросы в сети. Чаще всего не обходится без критики, ведь девушка намного моложе своего супруга, который уже был не один раз женат. И в этот раз девушку подкололи:
«Лучше сделать нос, он все портит» - резко высказалась одна из пользователей сети.
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Катерина поспешила ответить: «Муж сказал разведется, если я сделаю нос. Он меня полюбил за мой нос. Так что придется вам терпеть, девушка. Ну или отписаться, как вариант».
Также в новых сторис блондинка коснулась темы операции на груди. Девушка рассказала, что для нее очень актуальный этот вопрос.
"Я очень сильно хочу сделать грудь. Я надеюсь, после грудного вскармливания обязательно это сделаю", - рассказала Екатерина.
Также Репяхова рассказала, почему ранее она пожаловалась на жизнь. На одной из публикаций на своей странице в Инстаграм она написала себе письмо в будущее, где указала, что на данный момент не довольна своей жизнью.
Она объяснила, что недовольна жизнью, поскольку хочет больше зарабатывать.
"Хочу своё жильё. Пока не могу себе этого позволить", — призналась жена Виктора Павлика.
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