27-летняя жена украинского певца 55-летнего Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, рассказала о "вредных" советах, которые постоянно слышит
Когда Екатерина Репяхова и Виктор Павлик рассказали о своих отношениях, в Сети была неоднозначная реакция, передает Politeka.net.
Некоторые стали критиковать влюбленных, но в новом посте блогерша рассказала, что думает о советах, которые слышит.
"Если бы я слушала все «советы», которые навязывает общество, я бы никогда не была счастливой", - написала девушка.
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По ее словам, сейчас каждый знает, как лучше поступать с чужой жизнью, критикует, и дает непрошенные советы.
"В 55 стать папой поздно, или создать семью с разницей 28,5 лет - плохо.
Если мама работает в декрете - она плохая мама.
Если бабушка помогает, значит она плохая мама.
И таких ярлыков навешивают нашей семье достаточно", - написала звезда Инстаграма.
По словам Екатерины Репяховой, сейчас не стыдно делать как хочется и "знать лучше".
"Поступать так, как хочется и "знать лучше" - не стыдно и эта позиция является здоровой. Идти против мнения общества ≠ быть плохими родителями, так как никто лучше родителей не знает, что нужно ребенку", - написала жена Виктора Павлика, подкрепив милым черно-белым семейным снимком.
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