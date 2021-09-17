Жена известного украинского певца Виктора Павлика рассказала о знакомстве, которое вызвало у нее яркие эмоции

Как пишет Politeka.net, 26-летняя Екатерина Репяхова поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

Сейчас девушка без мужа, но со своим трехмесячным сыном Михаилом отдыхает в Одессе, куда она решила отправиться в середине сентября на море.

В поездке Репяхова не теряет времени даром. Так, сегодня она побывала в зоопарке, где познакомилась с местными обитателями. На новом фото девушка позирует с одним из них.

Репяхова решила пофотографироваться с высоким жирафом по кличке Вася. О нем она и рассказала в своем посте.

«Хоть и не первая моя фотография с жирафом, но все равно куча эмоций. Сегодня я фотографировалась с папой Васей. А вообще там живет семья мама, папа и ребёнок их», - рассказала девушка.

На фото она действительно выглядит крайне счастливой.

Подписчики Репяховой отреагировали на ее пост.

«Красивая», «Нереально круто», «Очень красиво и самой бы хотелось там побывать», «Огонь», - пишут люди.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика показала, куда уехала с трехмесячным сыном без мужа.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика похвасталась достижениями трехмесячного сына.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика в расстегнутом пиджаке поделилась планами на ближайшее время.