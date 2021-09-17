Жена известного украинского певца Виктора Павлика рассказала о знакомстве, которое вызвало у нее яркие эмоции
Как пишет Politeka.net, 26-летняя Екатерина Репяхова поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.
Сейчас девушка без мужа, но со своим трехмесячным сыном Михаилом отдыхает в Одессе, куда она решила отправиться в середине сентября на море.
В поездке Репяхова не теряет времени даром. Так, сегодня она побывала в зоопарке, где познакомилась с местными обитателями. На новом фото девушка позирует с одним из них.
Репяхова решила пофотографироваться с высоким жирафом по кличке Вася. О нем она и рассказала в своем посте.
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«Хоть и не первая моя фотография с жирафом, но все равно куча эмоций. Сегодня я фотографировалась с папой Васей. А вообще там живет семья мама, папа и ребёнок их», - рассказала девушка.
На фото она действительно выглядит крайне счастливой.
Подписчики Репяховой отреагировали на ее пост.
«Красивая», «Нереально круто», «Очень красиво и самой бы хотелось там побывать», «Огонь», - пишут люди.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика показала, куда уехала с трехмесячным сыном без мужа.
Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика похвасталась достижениями трехмесячного сына.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика в расстегнутом пиджаке поделилась планами на ближайшее время.