Жена Виктора Павлика, блогерша и, по совместительству, концертный директор мужа Екатерина Репяхова рассказала, что уже умеет ее маленький сын

Как пишет Politeka.net, недавно Репяхова подарила народному артисту сына. Сейчас пара наслаждается общением с малышом.

«Мишеньке 3 месяца. Закончился наш четвёртый триместр. Не верю. Время очень быстро летит. Ровно год назад во мне зародилась новая жизнь. Мишенька весит 7,350 кг. Рост 65 см. Из новых достижений: уверенно держит головку, осознанно рассматривает предметы вокруг себя, тянет ручку к игрушкам, сам может лежать и рассматривать игрушки 30-40 минут», - поделилась новостями Репяхова.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и поздравлений для сынишки.

«По дате рождения Мишеньки - он будет большим мастером на все руки)», «Поздравляю кроху с 3 месяцем. Желаю быть любопытным и смышленым человечком», «Растите здоровенькими», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Виктор Павлик расцвел в объятиях известной блондинки, Репяхова не стала молчать.

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