Дружина відомого українського співака Віктора Павлика розкрила мету, до якої завжди прагнула

26-річна Катерина Репяхова поділилася новим відвертим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

У своїй публікації дівчина, яка на початку літа народила сина від свого 55-річного чоловіка, зізналася, що завжди мріяла домогтися повної свободи пересувань. За її словами, зараз вона нарешті досягла цієї мети.

Так, вже завтра Репяхова відправляється відпочивати в Одесу.

"А ми завтра в Одесу. Люблю своє життя за свободу. Це те, до чого я прагнула завжди. Зібрати речі в будь - який момент, сісти в свою машину і поїхати до моря...", - написала дружина Павлика.

Вона також поділилася своїм фото, на якому позує на тлі моря в розстебнутому білому піджаку.

Підписники дівчини тут же відреагували на її пост.

"Там холодно вже!", "Добре вам з'їздити!!", "Так, це здорово!!! Хорошої вам дороги і відпочинку", "Я живу в Одесі біля моря, тут прекрасно. Для малюка те, що потрібно", - пишуть люди.

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