Известный артист Виктор Павлик показал забавное видео с беременной женой Екатериной Репяховой
Известный украинский музыкант Виктор Павлик, который взял в жены свою молоденькую ассистентку Екатерину Репяхову, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист выложил в сеть забавное видео, на котором он с глубоко беременной женой зажигательно танцуют.
Судя по нарядам, видео было снято в июне, когда Катя отмечала свой день рождения, а уже за два дня она родила мужу сына. В ролике девушка с огромным животом зажигательно танцует с мужем на красивой лужайке среди зелени и деревьев.
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В подписи к веселому ролику Павлик написал: "Самба на берегу моря". А поклонники тут же принялись комментировать видео, восхищаясь Виктором и Катей: "Мои котики", "Красивые", "Очень смешные. Катя такая большая здесь. Не в обиду, но на этом видео выглядите как слон и моська".
Напомним, Молодая жена Виктора Павлика неожиданно обратилась к украинцам: "Каждый день со мной…".
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