Жена украинского исполнителя Виктора Павлика, блогерша и, по совместительству, концертный директор мужа Екатерина Репяхова обратилась к своим поклонникам
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Екатерины появилось фото, на котором она позировала в игривом стильном платьице с рюшами. На ногах у молодой мамы красовались грубые ботинки.
«Instagram мне подарил столько прекрасных людей и возможностей в моей жизни. Я очень ценю, что каждый день со мной в сторис ~30 тыс человек. Я вас люблю и сильно ценю», - подписала фото Репяхова.
В комментариях блогерше оставили массу приятных слов. Поклонники стали признаваться ей в любви.
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«И мы любим и ценим», «Очаровательная улыбка», «Вы такая хорошая и светлая. Смотрю с удовольствием», «Красотка», «Вы простая, искренняя и очень добрая. Мой любимый блогер», «Мне нравится Ваша открытость и простота. Интересно наблюдать за Вашей семьёй!», - пишут пользователи сети.
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