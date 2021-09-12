Жена украинского исполнителя Виктора Павлика, блогерша и, по совместительству, концертный директор мужа Екатерина Репяхова обратилась к своим поклонникам

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Екатерины появилось фото, на котором она позировала в игривом стильном платьице с рюшами. На ногах у молодой мамы красовались грубые ботинки.

«Instagram мне подарил столько прекрасных людей и возможностей в моей жизни. Я очень ценю, что каждый день со мной в сторис ~30 тыс человек. Я вас люблю и сильно ценю», - подписала фото Репяхова.

В комментариях блогерше оставили массу приятных слов. Поклонники стали признаваться ей в любви.

«И мы любим и ценим», «Очаровательная улыбка», «Вы такая хорошая и светлая. Смотрю с удовольствием», «Красотка», «Вы простая, искренняя и очень добрая. Мой любимый блогер», «Мне нравится Ваша открытость и простота. Интересно наблюдать за Вашей семьёй!», - пишут пользователи сети.

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