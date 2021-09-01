Дружина українського співака Віктора Павлика, блогерка Катерина Реп'яхова, покрасувалася перед камерою

Катерина Реп'яхова будує кар'єру блогерки, поєднуючи роботу з сімейними справами, передає Politeka.net. Дівчина у своєму Instagram розповідає про труднощі, з якими стикається, а також про приємні моменти.

Так, в новому відео дружина Павлика похвалилася новою зачіскою - дівчина накрутила локони, і, посміхаючись, потрусила головою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Макіяж підкреслив красу зірки.

"А у мамулі ювілей🥳 🎉", - написала Реп'яхова, повідомивши на честь чого зробила зачіску.

За 40 хвилин пост зібрав понад 9000 переглядів і багато коментарів.

"Ви - красуня🔥", " лялечка 🔥", " Красотуля ❤️😍", " вітаю матусю такої прекрасної дівчини з ювілеєм! Будьте всі здорові ❤️❤️❤️", "🔥🔥🔥клас !", "Яка ви тут ніжна і світишся ☺ яке щастя, коли Мама поруч❤️ зі святом!", "Від щирого серця вітаю з іменинницею 🎉 міцного здоров'я і довгих років життя❤️🙏", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Віктор Павлік одружився на своєму концертному директорі Катерині Реп'яховій у 2020 році. Цього року у пари народився син Міша.

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