Жена известного артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, на кого похож их новорожденный сын Михаил и показала фото

Как передает Politeka.net, Екатерина Репяхова является женой известного артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Недавно у них родился сын - Михаил, которого родители еще не показывали в просторах интернета. Екатерина активно ведет социальные сети и делится с поклонниками подробностями из жизни.

На этот раз жена Виктора Павлика отвечала на вопросы поклонников на своей странице в Инстаграм. У неё спросили, на кого больше похож малыш, и когда она его покажет. Екатерина ответила фотографией мужа в детстве.

"Копия папы в детстве. Покажу, наверное, когда поедем в Турцию", рассказала девушка.

У Екатерины спросили на счет пластических операций, и собирается ли она что-то делать с носом.

Также девушка рассказала о том, почему всегда носит длинные платья и юбки.

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