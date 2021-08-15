Известный украинский певец Виктор Павлик в интервью славе Демину рассказал, из-за чего ссорится с молодой женой

Как пишет Politeka.net, 55-летний исполнитель легендарной песни "Шикидим", который скоро отпразднует юбилей – 30 лет на сцене, недавно женился в 28 лет себя моложе Екатериной Репейным. В этом году у пары родился сын Михаил.

Так, Павлик разговорился на интервью с теле - и радиоведущим славой Деминым на "Радиолюкс". Виктор Франкович рассказал, почему перестал употреблять алкоголь, об отцовстве в 55 лет, о том, как планирует возвращаться на большую сцену, из-за чего ссорится с молодой женой и много чего интересного.

По словам певца, чаще всего они с Екатериной спорят из-за быта, но все вопросы Павлик с женой решает через диалог.

"Не бывает никогда, чтобы я бросил шапку на пол: "Нет, будет по-моему". Все, что Катя порой предлагает или говорит, - мы советуемся, она никогда не говорит об этом в приказном порядке. Она знает, что со мной так нельзя", - рассказывает Павлик.

Также Виктор Павлик рассказал, что вместе с Екатериной стал чувствовать себя намного моложе и энергичнее, ведь она очень трудолюбивая и жизнерадостная.

Напомним, что недавно пара покрестила своего маленького сына, которые 15 августа должно исполниться два месяца. Репяхова призналась, что, на самом деле, она не хотела крестить мальчика, но Павлик настоял. На церемонию супруги пришли в модных вышиванках. Екатерина, которая развивает свой блог, показала процесс крещения в своем Instagram. Так, Михаил, а именно так назвали сына Павлика, перенес крещение спокойно.

Ранее Politeka писала, что Виктор Павлик включает на могиле 21-летнего сына особые песни: "очень тяжело".

Напомним, что Виктор Павлик с молодой женой отправились крестить сына в вышиванках: кадры с церемонии.

A еще Politeka сообщала, что 55-летний Павлик поразмышлял о популярности Винника:"зато Олега не было, когда был я".