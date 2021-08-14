Відомий український співак Віктор Павлік у відвертому інтерв’ю Славі Дьоміну розповів, як пережив смерть сина Павла

Як пише Politeka.net, 55-річний виконавець легендарної пісні "Шикидим" дав інтерв’ю теле- та радіоведучому Славі Дьоміну на "РадіоЛюкс", у якому розповів, як приходить в себе після смерті сина Павла.

Нагадаємо, що син Віктора Павліка Павло два роки боровся із раком кісток. Хворобу в хлопця діагностували, коли йому було всього 19. За два роки Павло Павлік пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії, однак 7 серпня 2020 року його серце зупинилося. Ця звістка сколихнула не тільки родину Павліків, а й всю Україну. Співак і досі з болем згадує про сина.

Так, в інтерв’ю Віктор Франкович розповів, що пережити смерть сина йому дуже важко. Він дуже часто їздить на могилу до сина, впорядковує її, молиться та розповідає покійному сину про свої переживання.

"Я часто їжджу на могилу до Павла. Ставлю йому такий маленький магнітофончик, на якому всього дві пісні – слова до однієї з них написав сам Павло, називається "Почуття любов", її можна легко знайти в інтернеті. Павло написав її десь за півроку до смерті. А друга пісня – романс на вірш Світлани Бояркевич "Мій янгол", який я поклав на музику. Це пам’ять про мого сина", - з болем в очах розповідає Павлік.

До речі, за словами співака, уривок з вірша сина написаний на його пам’ятнику. Також Павлік розповів, що коли помер син, він подумував про те, щоб напитися. Проте в останній момент зупинився, адже покійний Павло дуже боявся, коли Віктор Франкович пив й "це його дуже тримає".

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