Відомий український артист Віктор Павлик показав перше трепетне фото з новонародженим сином

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець і музикант Віктор Павлік, який нещодавно одружився з 27-річною блогеркою Катериною Реп'яховою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно артист разом з молодою дружиною стали батьками маленького сина – в середині червня дівчина народила малюка.

А тепер Віктор виклав в мережу трепетну фотографію з новонародженим сином на руках. Схоже, пара вирушила на відпочинок в Буковель, судячи з геолокації і підпису до кадру. На знімку турботливий Татко сидить в кріслі біля вікна і тримає на руках маленького сина, який уважно дивиться на гірські пейзажі.

У підписі до кадру Павлик написав: "Буковель. Син пізнає нове". Користувачі тут же почали коментувати цей милий знімок: "Як це мило", "Так красиво", "Яке класне фото", "Чудові", "Показує всім середній пальчик", "Супер", "Будьте щасливі завжди", "Ну то красені", "Вітя, всіх благ вам з малим".

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