Известный украинский певец Виктор Павлик в откровенном интервью славе Демину рассказал, как пережил смерть сына Павла

Как пишет Politeka.net, 55-летний исполнитель легендарной песни "Шикидим" дал интервью теле-и радиоведущему славе Демину на "Радиолюкс", в котором рассказал, как приходит в себя после смерти сына Павла.

Напомним, что сын Виктора Павлика Павел два года боролся с раком костей. Болезнь у парня диагностировали, когда ему было всего 19. За два года Павел Павлик прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии, однако 7 августа 2020 года его сердце остановилось. Это известие всколыхнуло не только семью Павликов, но и всю Украину. Певец до сих пор с болью вспоминает о сыне.

Так, в интервью Виктор Франкович рассказал, что пережить смерть сына ему очень тяжело. Он очень часто ездит на могилу к сыну, упорядочивает ее, молится и рассказывает покойному сыну о своих переживаниях.

"Я часто езжу на могилу к Павлу. Ставлю ему такой маленький магнитофончик, на котором всего две песни – слова к одной из них написал сам Павел, называется "Почуття любов", ее можно легко найти в интернете. Павел написал ее где-то за полгода до смерти. А вторая песня – романс на стихотворение Светланы Бояркевич "Мой ангел", который я положил на музыку. Это память о моем сыне", - с болью в глазах рассказывает Павлик.

Кстати, по словам певца, отрывок из стихотворения сына написан на его памятнике. Также Павлик рассказал, что когда умер сын, он подумывал о том, чтобы напиться. Однако в последний момент остановился, ведь покойный Павел очень боялся, когда Виктор Франкович пил и "это его очень держит".

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