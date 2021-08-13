Відомий український співак Віктор Павлік дав відверте інтерв’ю Славі Дьоміну

Як пише Politeka.net, 55-річний виконавець легендарної пісні "Шикидим" розговорився на інтерв’ю з теле- та радіоведучим Славою Дьоміним на "РадіоЛюкс". Віктор Франкович розповів, чому перестав вживати алкоголь, про батьківство у 55 років, про те, як планує повертатися на велику сцену та багато чого цікавого.

Так, на думку Павліка, його епоха в шоу-бізнесі ще не закінчилася. Нагадаємо, що невдовзі співак святкуватиме ювілей – 30 років на професійній сцені. Як співак Павлік заявив про себе у 1992 році, коли створив гурт "Анна Марія". До цього він працював у гурті "Віватон", де співав Іво Бобул. Павлік каже, що у співаків, як і в інших людей, бувають періоди підйомів та падіннь.

"Звичайно відчувається, що є багато молодих, популярних, талановитих. І відчувається, що вони дихають в потилицю. Приємно, що люди мене всюди впізнають, навіть впізнають по голосу. Звичайно, в ЗМІ менше, адже є багато молодих", - каже Павлік.

До того ж, Павлік по-філософськи поговорив про те, чому навіть деякі старожили сцени, наприклад Олег Винник, популярніші за нього.

"Є пласт людей, і він великий досить, яким подобається матеріал Олега Винника. Але за те Олега не було тоді, коли я був. Я помаленьку, потрошки, але завжди є цих 30 років, а Олег я не пам’ятаю, щоб 15 років назад був популярним", - жартує Павлік.

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