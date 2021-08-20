Четвертая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала новорожденного сына

Как пишет Politeka.net, в прошлом году известный 55-летний украинский певец Виктор Павлик, который вскоре отпразднует юбилей – 30 лет на сцене, в четвертый раз женился на своем концертном директоре – Екатерине Репяховой. Существенная разница в возрасте (28 лет) не помешала паре, а в этом году у них родился сын Михаил, которому 15 августа исполнилось два месяца.

Несмотря на то, что мальчик еще очень маленький, звездные родители уже берут его в путешествия. Так, в своем Instagram Репяхова поделилась фотографией с сыном и поставила геолокацию Львов.

"Любимый мой сыночек, я на этом свете, чтобы показать тебе весь мир ❤️ ты будешь самым счастливым ребенком, обещаю 🙏🏻 у нас впереди столько всего интересного 😌 ", - пообещала сыну Репейная.

"Ему уже повезло, он уже маленький путешественник 🐻", "Все обязательно будет, ты умница ❤️❤️❤️❤️❤️", "Маленькое солнышко. Ты просто умничка, тебе просто повезло с такой красивой мамочкой. Люблю вас 😍😍❤️ ", "трогательно, до слез ❤️😍 ", - написали поклонники.

Ранее Politeka писала, что Виктор Павлик раскрыл, куда ушли деньги, полученные от украинцев на спасение сына:"все, хватит".

Напомним, что 55-летний Павлик честно рассказал о ссорах с молодой женой: "Со мной так нельзя...".

A еще Politeka сообщала, что Виктор Павлик с молодой женой отправились крестить сына в вышиванках: кадры с церемонии.