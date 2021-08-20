Четвертая жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала новорожденного сына
Как пишет Politeka.net, в прошлом году известный 55-летний украинский певец Виктор Павлик, который вскоре отпразднует юбилей – 30 лет на сцене, в четвертый раз женился на своем концертном директоре – Екатерине Репяховой. Существенная разница в возрасте (28 лет) не помешала паре, а в этом году у них родился сын Михаил, которому 15 августа исполнилось два месяца.
Несмотря на то, что мальчик еще очень маленький, звездные родители уже берут его в путешествия. Так, в своем Instagram Репяхова поделилась фотографией с сыном и поставила геолокацию Львов.
"Любимый мой сыночек, я на этом свете, чтобы показать тебе весь мир ❤️ ты будешь самым счастливым ребенком, обещаю 🙏🏻 у нас впереди столько всего интересного 😌 ", - пообещала сыну Репейная.
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"Ему уже повезло, он уже маленький путешественник 🐻", "Все обязательно будет, ты умница ❤️❤️❤️❤️❤️", "Маленькое солнышко. Ты просто умничка, тебе просто повезло с такой красивой мамочкой. Люблю вас 😍😍❤️ ", "трогательно, до слез ❤️😍 ", - написали поклонники.
Ранее Politeka писала, что Виктор Павлик раскрыл, куда ушли деньги, полученные от украинцев на спасение сына:"все, хватит".
Напомним, что 55-летний Павлик честно рассказал о ссорах с молодой женой: "Со мной так нельзя...".
A еще Politeka сообщала, что Виктор Павлик с молодой женой отправились крестить сына в вышиванках: кадры с церемонии.