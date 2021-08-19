Відомий український співак Віктор Павлік на одному із інтерв’ю розговорився про збір коштів на лікування сина

Як пише Politeka.net, 55-річний Віктор Павлік за своє життя встиг одружитися чотири рази та народити чотирьох дітей. Так, співак, який відомий українцям легендарними піснями "Шикидим", "Нема з ким", має 35-річного сина Олександра від першої дружини Лідії, 32-річну Христину від дружини Світлани та маленького сина Михайла від четвертої дружини – Катерини Реп’яхової, яка на 28 років молодша за співака.

На жаль, ще один син від третьої дружини Лариси Павло помер минулого року, коли йому ледь виповнився 21 рік. Хлопчик два роки боровся із раком кісток, однак хвороба все ж забрала життя Павла.

За словами Павліка, кошти на лікування Павла пожертвувало дуже багато людей, тому в якийсь момент довелося навіть припинити збір, адже Павло Павлік не хотів їхати лікуватися за кордон, а за два місяці до смерті й узагалі забажав припинити курс хіміотерапії.

На інтерв’ю Слава Дьомін сказав, що лікування завершується летально, то кошти, які залишилися, віддають тим, хто цього також потребує, рідко залишають собі.

"У мене було абсолютно так само. Тільки в мене не те, що залишилися якісь гроші, які люди слали Павлові на картку. Я в якийсь момент вирішив: "Все, вистачить" і навіть припинив збір, бо Паша відмовився лікуватися в Ізраїлі. Тому сидіти потирати руки і думати "О, класно, люди шлють" неправильно. Можна було, звичайно, не зупиняти збір і комусь їх віддати, у мене в дірект щодня надходять тисячі прохань допомогти", - розповідає Павлік.

Рaніше Politeka писaлa, що Віктор Павлік влаштував пікантні танці на столі: "Все, я більше не п'ю".

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