Відомий український співак Віктор Павлік дав інтерв’ю Славі Дьоміну

Як пише Politeka.net, 55-річний виконавець легендарної пісні "Шикидим" дав відверте інтерв’ю популярному теле- та радіоведучому Славі Дьоміну на "РадіоЛюкс". Віктор Франкович, який скоро відсвяткує ювілей – 30 років на сцені, у рубриці "Було не було" поділився пікантними подробицями особистого життя.

Так, Павлік розповів, що за ним бігали фанатки, були неприємні корпоративи, співак позичав гроші у друзів, просив у своїх колег безкоштовні квитки на їхні концерти, а також казав традиційну фразу "Все, я більше не п’ю" після бурхливої гулянки. Окрім цього, співак розповів, що у його житті було навіть таке, що він такцював на столі. Павлік з посмішкою уточнив, що навіть робив це без одягу.

Нагадаємо, що нещодавно Віктор Павлік розсекретив причини сварок із на 28 років молодшою дружиною. За словами співака, він та Реп’яхова зазвичай спорять через побут, але усі конфлікти вирішують за допомогою діалогу. Також Віктор Франкович поділився із шанувальниками, як переживає смерть старшого сина Павла, життя якого забрала страшна хвороба - рак кісток. Так, Павлік часто приходить на могилу сина та вмикає там лише дві пісні: автором слів першої є сам Павло, а друга - це вірш, який співак поклав на музику.

Рaніше Politeka писaлa, що 55-річний Павлік показав, на що здатний, українці в захваті: "Це було вогонь".

Нaгaдaємо, що Павлик в різних черевиках збентежив образом поруч з молодою дружиною: "Вітя, без образ...".

A ще Politeka повідомлялa, що Віктор Павлік вмикає на могилі 21-річного сина особливі пісні: "Дуже важко".