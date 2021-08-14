Відомий український співак Віктор Павлік у різнокольорових черевиках покрасувався своєю молодою дружиною перед виступом на концерті

Як відомо, 26-річна дружина артиста Катерина Репяхова за сумісництвом є ще і його концертним директором. Увечері 14 серпня вони удвох приїхали до Львова для участі в проекті «Українська Пісня «30 Років Незалежності». На своїх сторінках в Instagram Павлик і Репяхова поділилися фото, зробленими на тлі "Арена Львів", де повинен пройти концерт.

Як пише Politeka.net, на фото 55-річний співак постав у сміливому образі: на ньому була чорна футболка, чорно-білі штани з різнокольоровими штанинами, а також різнокольорові черевики: чорний і білий. На своїй сторінці співак поділився тільки своїм фото.

А ось його дружина опублікувала ще й фото, на якому вони позували удвох. Репяхова, яка на початку літа народила від Павлика сина, позувала в довгій зеленій сукні і білому піджаку.

Українці тут же почали коментувати знімки подружжя.

"Ось це зловили кайф - Я розумію!", "Привіт Вітя без образ різнокольорові черевики некрасиво", "красиві! Удачі вам", "Класні!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Віктор Павлік з молодою дружиною вирушили хрестити сина у вишиванках.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Віктора Павлика в купальнику з рюшами влаштувала "мокру" зйомку на відпочинку.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика показала, як посеред парку годує новонародженого сина.