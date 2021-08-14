Известный украинский певец Виктор Павлик в разноцветных ботинках покрасовался своей молодой женой перед выступлением на концерте
Как известно, 26-летняя жена артиста Екатерина Репяхова по совместительству является еще и его концертным директором. Вечером 14 августа они вдвоем приехали во Львов для участия в проекте «Українська Пісня «30 Років Незалежності». На своих страницах в Инстаграм Павлик и Репяхова поделились фото, сделанными на фоне «Арена Львов», где должен пройти концерт.
Как пишет Politeka.net, на фото 55-летний певец предстал в смелом образе: на нем была черная футболка, черно-белые штаны с разноцветными штанинами, а также разноцветные ботинки: черный и белый. На своей странице певец поделился только своим фото.
А вот его жена опубликовала еще и фото, на котором они позировали вдвоем. Репяхова, которая в начале лета родила от Павлика сына, позировала в длинном зеленом платье и белом пиджаке.
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Украинцы тут же принялись комментировать снимки супругов.
«Вот это словили кайф - я понимаю!», «Привет Витя без обид разноцветные ботинки некрасиво», «Красивые! Удачи вам», «Классные!», - пишут люди.
Напомним, Виктор Павлик с молодой женой отправились крестить сына в вышиванках.
Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика в купальнике с рюшами устроила "мокрую" съемку на отдыхе.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика показала, как посреди парка кормит новорожденного сына.