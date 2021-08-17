Известный украинский певец Виктор Павлик дал интервью Славе Демину

Как пишет Politeka.net, 55-летний исполнитель легендарной песни "Шикидим" дал откровенное интервью популярному теле- и радиоведущему славе Демину на "РадиоЛюкс". Виктор Франкович, который скоро отпразднует юбилей – 30 лет на сцене, в рубрике "Было не было" поделился пикантными подробностями личной жизни.

Так, Павлик рассказал, что за ним бегали фанатки, были неприятные корпоративы, певец занимал деньги у друзей, просил у своих коллег бесплатные билеты на их концерты, а также говорил традиционную фразу "Все, я больше не пью" после бурной гулянки.

Напомним, что недавно Виктор Павлик раскрыл причины ссор с на 28 лет моложе женой. По словам певца, он и Репьяхова обычно спорят из-за быта, но все конфликты решают с помощью диалога. Также Виктор Франкович поделился с поклонниками, как переживает смерть старшего сына Павла, жизнь которого забрала страшная болезнь - рак костей. Так, Павлик часто приходит на могилу сына и включает там только две песни: автором слов первой является сам Павел, а вторая - это стих, который певец положил на музыку.

Ранее Politeka писала, что 55-летний Павлик показал, на что способен, украинцы в восторге: "Это был огонь".

Напомним, что Павлик в разных ботинках смутил образом рядом с молодой женой: "Витя, без обид...".

A еще Politeka сообщала, что Виктор Павлик включает на могиле 21-летнего сына особые песни: "очень тяжело".