Відомий український співак Віктор Павлик взяв участь у масштабному фестивалі
Як пише Politeka.net, 55-річний виконавець поділився знімком на своїй сторінці в Instagram. На фото Віктор Павлік був зображений поруч з Машею Єфросиніною, яка стала телеведучою проекту "Ukrainian Song Project / Українська пісня-2021" на Арені Львів.
Ювілейний п'ятий концерн» Українська пісня " був присвячений тридцятій річниці Незалежності.
Відзначимо, почався концерт з виступу групи»ВВ". Також виступили Ірина Білик, JAMALA, Анна Трінчер, М'ята, Оксана Муха, LOMAKIN, Сергій Бабкін, KHAYAT, MELOVIN, група «СКАЙ» і багато інших.
Хедлайнером була група»БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".
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Українці зможуть побачити, як проходив концерт, у телевізійній версії.
У мережі дякують Віктору Павліку.
"Спасибі за виступ», «це був вогонь», «ось це зловили кайф - Я розумію», - пишуть на сторінці артиста.
На сцені артист блищав в оригінальному вбранні-одна штанина його штанів була біла, а друга – чорна. Черевики також були різного кольору.
Такий незвичайний лук викликав неоднозначну реакцію.
"Привіт, Вітя, без образ", "А це що за мода?", "Дуже стильно", - пишуть в коментарях.
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