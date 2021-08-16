Відомий український співак Віктор Павлик взяв участь у масштабному фестивалі

Як пише Politeka.net, 55-річний виконавець поділився знімком на своїй сторінці в Instagram. На фото Віктор Павлік був зображений поруч з Машею Єфросиніною, яка стала телеведучою проекту "Ukrainian Song Project / Українська пісня-2021" на Арені Львів.

Ювілейний п'ятий концерн» Українська пісня " був присвячений тридцятій річниці Незалежності.

Відзначимо, почався концерт з виступу групи»ВВ". Також виступили Ірина Білик, JAMALA, Анна Трінчер, М'ята, Оксана Муха, LOMAKIN, Сергій Бабкін, KHAYAT, MELOVIN, група «СКАЙ» і багато інших.

Хедлайнером була група»БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".

Українці зможуть побачити, як проходив концерт, у телевізійній версії.

У мережі дякують Віктору Павліку.

"Спасибі за виступ», «це був вогонь», «ось це зловили кайф - Я розумію», - пишуть на сторінці артиста.

На сцені артист блищав в оригінальному вбранні-одна штанина його штанів була біла, а друга – чорна. Черевики також були різного кольору.

Такий незвичайний лук викликав неоднозначну реакцію.

"Привіт, Вітя, без образ", "А це що за мода?", "Дуже стильно", - пишуть в коментарях.

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