Известный украинский певец Виктор Павлик принял участие в масштабном фестивале
Как пишет Politeka.net, 55-летний исполнитель поделился снимком на своей странице в Инстаграм. На фото Виктор Павлик был запечатлен рядом с Машей Ефросининой, которая стала телеведущей проекта «Ukrainian Song Project/Українська пісня-2021» на Арене Львов.
Юбилейный пятый концерн «Українська пісня» был посвящен тридцатой годовщине независимости.
Отметим, начался концерт с выступления группы «ВВ». Также выступили Ирина Билык, JAMALA, Анна Тринчер, Мята, Оксана Муха, LOMAKIN, Сергей Бабкин, KHAYAT, MELOVIN, группа «СКАЙ» и многие другие.
Хедлайнером была группа «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ».
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Украинцы смогут увидеть, как проходил концерт, в телевизионной версии.
В Сети благодарят Виктора Павлика.
«Спасибо за выступление», «Это было огонь», «Вот это словили кайф - я понимаю», - пишут на странице артиста.
На сцене артист блистал в оригинальном наряде – одна штанина его брюк была белая, а вторая – черная. Ботинки также были разного цвета.
Такой необычный лук вызвал неоднозначную реакцию.
«Привет, Витя, без обид разноцветные ботинки некрасиво», «А это что за мода?», «Очень стильно», - пишут в комментариях.
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