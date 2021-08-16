Известный украинский певец Виктор Павлик принял участие в масштабном фестивале

Как пишет Politeka.net, 55-летний исполнитель поделился снимком на своей странице в Инстаграм. На фото Виктор Павлик был запечатлен рядом с Машей Ефросининой, которая стала телеведущей проекта «Ukrainian Song Project/Українська пісня-2021» на Арене Львов.

Юбилейный пятый концерн «Українська пісня» был посвящен тридцатой годовщине независимости.

Отметим, начался концерт с выступления группы «ВВ». Также выступили Ирина Билык, JAMALA, Анна Тринчер, Мята, Оксана Муха, LOMAKIN, Сергей Бабкин, KHAYAT, MELOVIN, группа «СКАЙ» и многие другие.

Хедлайнером была группа «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ».

Украинцы смогут увидеть, как проходил концерт, в телевизионной версии.

В Сети благодарят Виктора Павлика.

«Спасибо за выступление», «Это было огонь», «Вот это словили кайф - я понимаю», - пишут на странице артиста.

На сцене артист блистал в оригинальном наряде – одна штанина его брюк была белая, а вторая – черная. Ботинки также были разного цвета.

Такой необычный лук вызвал неоднозначную реакцию.

«Привет, Витя, без обид разноцветные ботинки некрасиво», «А это что за мода?», «Очень стильно», - пишут в комментариях.

Напомним, 55-летний Павлик честно рассказал о ссорах с молодой женой: "Со мной так нельзя..."

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