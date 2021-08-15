Відомий український співак Віктор Павлік в інтерв’ю Славі Дьоміну розповів, через що свариться з молодою дружиною

Як пише Politeka.net, 55-річний виконавець легендарної пісні "Шикидим", який скоро відсвяткує ювілей – 30 років на сцені, нещодавно одружився з на 28 років за себе молодшою Катериною Реп’яховою. Цього року в пари народився син Михайло.

Так, Павлік розговорився на інтерв’ю з теле- та радіоведучим Славою Дьоміним на "РадіоЛюкс". Віктор Франкович розповів, чому перестав вживати алкоголь, про батьківство у 55 років, про те, як планує повертатися на велику сцену, через що свариться з молодою дружиною та багато чого цікавого.

За словами співака, найчастіше вони з Катериною спорять через побут, але всі питання Павлік з дружиною вирішує через діалог.

"Не буває ніколи, щоб я кинув шапку на підлогу: "Ні, буде по-моєму". Все, що Катя часом пропонує або говорить, - ми радимося, вона ніколи не говорить про це в наказовому порядку. Вона знає, що зі мною так не можна", - розповідає Павлік.

Також Віктор Павлік розповів, що разом з Катериною став відчувати себе набагато молодше та енергійніше, адже вона дуже працьовита та життєрадісна.

Нагадаємо, що нещодавно пара похрестила свого маленького сина, які 15 серпня має виповнитися два місяці. Реп'яхова зізналася, що, насправді, вона не хотіла хрестити хлопчика, але Павлік наполіг. На церемонію подружжя прийшло в модних вишиванках. Катерина, яка розвиває свій блог, показала процес хрещення у своєму Instagram. Так, Михайло, а саме так назвали сина Павліка, переніс хрещення спокійно.

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