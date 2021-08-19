Известный украинский певец Виктор Павлик на одном из интервью разговорился о сборе средств на лечение сына

Как пишет Politeka.net, 55-летний Виктор Павлик за свою жизнь успел жениться четыре раза и родить четверых детей. Так, у певца, который известен украинцам легендарными песнями "Шикидим", "Нема з ким", есть 35-летний сын Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от жены Светланы и маленький сын Михаил от четвертой жены – Екатерины Репяховой, которая на 28 лет младше певца.

К сожалению, еще один сын от третьей жены Ларисы Павел умер в прошлом году, когда ему едва исполнился 21 год. Мальчик два года боролся с раком костей, однако болезнь все же забрала жизнь Павла.

По словам Павлика, средства на лечение Павла пожертвовало очень много людей, поэтому в какой-то момент пришлось даже прекратить сбор, ведь Павел Павлик не хотел ехать лечиться за границу, а за два месяца до смерти и вообще пожелал прекратить курс химиотерапии.

На интервью Слава Демин сказал, что эсли лечение завершается летально, то средства, которые остались, отдают тем, кто в этом также нуждается, редко оставляют себе.

"У меня было совершенно так же. Только у меня не то, чтобы остались какие-то деньги, которые люди слали Павлу на карточку. Я в какой-то момент решил: "Все, хватит" и даже прекратил сбор, потому что Паша отказался лечиться в Израиле. Поэтому сидеть потирать руки и думать "О, классно, люди шлют" неправильно. Можно было, конечно, не останавливать сбор и кому их отдать, у меня в директ каждый день поступают тысячи просьб помочь", - рассказывает Павлик.

Ранее Politeka писала, что Виктор Павлик устроил пикантные танцы на столе: "Все, я больше не пью".

Напомним, что 55-летний Павлик честно рассказал о ссорах с молодой женой: "Со мной так нельзя...".

A еще Politeka сообщала, что Виктор Павлик включает на могиле 21-летнего сына особые песни: "очень тяжело".