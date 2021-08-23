Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова призналась, что подумывает о пластической операции
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Репяхова устроила рубрику ответов на вопросы поклонников.
«Не думали сделать пластику носа?», - спросили у Екатерины.
«Думала. Но на первом месте грудь после кормления», - озвучила девушка свои планы.
Репяхова отметила, что на данный момент она кормит малыша грудью, а также сцеживает молоко.
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Кроме этого, Репяхова решила ответить всем хейтерам, которые обвиняют ее в слишком скромной одежде. По словам девушки, длинные платья она стала носить во время беременности.
«Я ношу разную одежду. Просто так совпало, что во время беременности, не задумываясь, я покупала длинные платья. И хейтеры раздули, что я ношу только длинные платья. Каждый видит то, что хочет видеть», - отметила Екатерина.
Напомним, что Екатерина Репяхова показала, как посреди парка кормит новорожденного сына: "Уже и салфетки заканчиваются".
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