Четверта дружина співака Віктора Павліка Катерина Реп’яхова показала новонародженого сина

Як пише Politeka.net, минулого року відомий 55-річний український співак Віктор Павлік, який невдовзі відсвяткує ювілей – 30 років на сцені, вчетверте одружився на своєму концертному директорові – Катерині Реп’яховій. Суттєва різниця у віці (28 років) не завадила парі, а цього року в них народився син Михайло, якому 15 серпня виповнилося два місяці.

Попри те, що хлопчик ще дуже маленький, зіркові батьки вже беруть його у подорожі. Так, у своєму Instagram Реп’яхова поділилася фотографією з сином та поставила геолокацію Львів.

"Коханий мій синочок, я на цьому світі, щоб показати тобі весь світ ❤️ Ти будеш найщасливішою дитиною, обіцяю 🙏🏻 У нас попереду стільки всього цікавого 😌", - пообіцяла сину Реп’яхова.

"Йому вже пощастило, він вже маленький мандрівник 🐻", "Все обов'язково буде, ти розумниця ❤️❤️❤️❤️❤️", "Маленьке сонечко. Ти просто розумничка, тобі просто пощастило з такою гарною матусею. Люблю вас😍😍❤️", " Зворушливо, до сліз ❤️😍", - написали шанувальники.

Рaніше Politeka писaлa, що Віктор Павлік розкрив, куди пішли гроші, отримані від українців на порятунок сина: "Все, вистачить".

Нaгaдaємо, що 55-річний Павлік чесно розповів про сварки з молодою дружиною: "Зі мною так не можна...".

A ще Politeka повідомлялa, що Віктор Павлік з молодою дружиною вирушили хрестити сина у вишиванках: кадри з церемонії.