Известный украинский певец Виктор Павлик показал свое выступление на сцене в экстравагантном образе

55-летний артист поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем Павлик решил показать, как прошло его выступление во Львове ко Дню независимости.

Отметим, что артист принял участие в проекте «Українська пісня 2021». На опубликованных им фото можно увидеть, как Павлик выступает на сцене с розовой подсветкой перед заполненным залом.

Стоит отметить, что для этого мероприятия певец выбрал довольно необычный образ. Так, на нем был белый пиджак, а также штаны, одна штанина которых была белой, а другая – черной. Ботинки Павлика были под стать брюкам: один черный, второй – белый.

Несмотря на такой своеобразный наряд, Павлик держался на сцене очень уверенно.

Под постом отметилась 26-летняя жена артиста, Екатерина Репяхова. Она оставила под снимками мужа смайлики с сердечками.

Поклонники Павлика также прокомментировали пост.

«Костюм шикарный, хоть и со спины», «Ждем с концертом в Харькове», - пишут люди в комментариях.

Напомним, измученная жена Павлика решилась на откровение, что произошло.

Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика в топе показала, как наслаждается отдыхом без мужа.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика решилась показать лицо их сына, на кого он оказался похож.