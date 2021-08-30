Известный украинский певец Виктор Павлик показал свое выступление на сцене в экстравагантном образе
55-летний артист поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем Павлик решил показать, как прошло его выступление во Львове ко Дню независимости.
Отметим, что артист принял участие в проекте «Українська пісня 2021». На опубликованных им фото можно увидеть, как Павлик выступает на сцене с розовой подсветкой перед заполненным залом.
Стоит отметить, что для этого мероприятия певец выбрал довольно необычный образ. Так, на нем был белый пиджак, а также штаны, одна штанина которых была белой, а другая – черной. Ботинки Павлика были под стать брюкам: один черный, второй – белый.
Несмотря на такой своеобразный наряд, Павлик держался на сцене очень уверенно.
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Под постом отметилась 26-летняя жена артиста, Екатерина Репяхова. Она оставила под снимками мужа смайлики с сердечками.
Поклонники Павлика также прокомментировали пост.
«Костюм шикарный, хоть и со спины», «Ждем с концертом в Харькове», - пишут люди в комментариях.
Напомним, измученная жена Павлика решилась на откровение, что произошло.
Как сообщала Politeka, молодая жена Виктора Павлика в топе показала, как наслаждается отдыхом без мужа.
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