Жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о своей проблеме

Как пишет Politeka.net, 26-летняя блогерша и концертный директор своего мужа поделилась откровением на своей странице в Инстаграм.

«Со мной случился хронический недосып. Мне хватило где-то дней пять ложиться в 12, вставать в 6-7. И все, я уже сдалась, мой организм сдался. И меня не было ни настроения, ничего. Получается, что эти часы они решающие. Если ложиться в 9-10 я себя чувствую намного лучше», - отметила она.

"Зі мною стався хронічний недосип. Мені вистачило десь днів п'ять лягати в 12, вставати в 6-7. І все, я вже здалася, мій організм здався. І мене не було ні настрою, нічого. Виходить, що цей годинник вони вирішальні. Якщо лягати в 9-10 я себе почуваю набагато краще", - зазначила вона.

Екатерина объяснила, что несколько дней подряд ложить в привычное время у нее не получалось: «Потому что там то один концерт, то второй. То Билозир, то День Независимости, то Миша не засыпал».

Но сейчас ее состояние уже вернулось в норму.

«Сегодня я выспалась и все стало на свои места», - добавила супруга Виктора Павлика.

Напомним, 15 августа первенцу Репяховой исполнилось два месяца.

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