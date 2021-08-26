Жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как наслаждается отдыхом со своими родными людьми

26-летняя блогерша и концертный директор своего мужа поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В публикации Репяхова показала, как проводит время на природе в украинском Трускавце. При этом отдыхать она отправилась не одна – а со своей сестрой и, судя по всему, племянницами.

Семейство прогуливалось на свежем воздухе, наслаждаясь отличной погодой. На снимках Репяхова позировала с девочками и своей сестрой.

Она была одета в простые светлые джинсы и разноцветный топик. Судя по кадрам в Сториз Екатерины, их с Павликом маленький сын Миша тоже присутствовал на прогулке. А вот самого певца с женой и ее семейством не было.

«Как чудесно провести отдых с родными. Моя сестра живет в Израиле и видимся мы 2 раз в год. Какое счастье иметь большую семью хоть и в разных странах», - подписала кадры Репяхова.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика решилась показать лицо их сына, на кого он оказался похож.

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик показал, в чем отмечает День Независимости Украины.

Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика заговорила о пластической операции.