Известный украинский певец Виктор Павлик показал, в чем отмечает День Независимости Украины

Как пишет Politeka.net, 55-летний артист поделился новым постом по случаю праздника на своей странице в Инстаграм.

Так, Павлик в 30-ю годовщину независимости Украины решил сделать патриотическое селфи. Певец сфотографировал себя прямо на улице, похваставшись своим праздничным нарядом.

Павлик был одет в белоснежную вышиванку с ярким узором. Артист позировал на фоне парковки, явно довольный собой.

«С Днем Независимости, Украина!», - коротко поздравил страну с праздником Павлик.

Под постом артиста тут же отметилась его молодая жена и, по совместительству, концертный директор певца – Екатерина Репяхова. Она оставила под снимком смайлик в виде сердечка.

Поклонники Павлика также принялись комментировать пост.

«Файний хлоп», «Огонь», «Виктор как хорошее вино – с годами только лучше!», «Поздравляю!», «Поздравляю брат! Очень красивая вышиванка», - пишут в комментариях.

Отметим, что в начале этого лета Павлик снова стал отцом – у них с его четвертой по счету женой родился сын, которого назвали Михаил.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика заговорила о пластической операции.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика дала своему сыну важное обещание и показала, как он подрос.

Также Politeka писала, что Виктор Павлик раскрыл, куда ушли деньги, полученные от украинцев на спасение сына.