Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, покрасовалась перед камерой
Екатерина Репяхова строит карьеру блогерши, совмещая работу с семейными делами, передает Politeka.net. Девушка в своем Инстаграм рассказывает о трудностях, с которыми сталкивается, а также о приятных моментах.
Так, в новом видео жена Павлика похвасталась новой прической - девушка накрутила локоны, и, улыбаясь, потрусила головой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Макияж подчеркнул красоту звезды.
"А у мамули юбилей 🥳🎉", - написала Репяхова, сообщив в честь чего сделала прическу.
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За 40 минут пост собрал более 9000 просмотров и много комментариев.
"Вы- красотка🔥", "Куколка 🔥", "Красотуля ❤️😍", "Поздравляю мамочку такой прекрасной девушки с юбилеем! Будьте все здоровы ❤️❤️❤️", "🔥🔥🔥класс !", "Какая вы тут нежная и светящаяся🤩 какое счастье, когда Мама рядом❤️ с праздником!", "От всей души поздравляю с именинницей 🎉 Крепкого здоровья и долгих лет жизни ❤️🙏", - написали пользователи сети.
Отметим, Виктор Павлик женился на своем концертном директоре Екатерине Репяховой в 2020 году. В этом году у пары родился сын Миша.
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