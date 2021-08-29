Дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова розповіла про свою проблему

Як пише Politeka.net, 26-річна блогерка і концертний директор свого чоловіка поділилася одкровенням на своїй сторінці в Instagram.

"Зі мною стався хронічний недосип. Мені вистачило десь днів п'ять лягати в 12, вставати в 6-7. І все, я вже здалася, мій організм здався. І мене не було ні настрою, нічого. Виходить, що цей годинник вони вирішальні. Якщо лягати в 9-10 я себе почуваю набагато краще", - зазначила вона.

Катерина пояснила, що кілька днів поспіль класти в звичний час у неї не виходило: «тому що там то один концерт, то другий. То Білозір, то День Незалежності, то Міша не засинав"»

Але зараз її стан вже повернувся в норму.

"Сьогодні я виспалася і все стало на свої місця», - додала дружина Віктора Павлика.

Нагадаємо, 15 серпня первістку Репяховой виповнилося два місяці.

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