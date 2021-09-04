Дружина українського виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася радісними враженнями

Як передає Politeka.net, в Instagram у блогерки з'явилися фотографії з ювілею її мами. На фото щаслива Репяхова позувала в дуже ефектному рожевому костюмі, під який одягла грайливу маєчку в горошок. Молода мама із задоволенням позувала на камеру, демонструючи променисту посмішку.

"Ювілей мамулі. 1.09.2021. Зібралися всі діти, всі онуки. Незабутній день в колі повної сім'ї", - підписала фото Репяхова.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і поздоровлень для мами.

"Красиві фото", "вітаю Вашу мамулю з ювілеєм", "неймовірно красива", "красуня) мамі привіт і привітання)", "такі всі красиві і щасливі. Бажаю вашій родині міцного здоров'я, безмежного щастя і всього найкращого", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Репяхова дуже близька зі своєю мамою, яка часто з'являється в її Instagram.

Нагадаємо, що Катерина Репяхова в топі показала, як насолоджується відпочинком без Павлика: "яке щастя".

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