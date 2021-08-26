Дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова показала, як насолоджується відпочинком зі своїми рідними людьми

26-річна блогерка і концертний директор свого чоловіка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

У публікації Репяхова показала, як проводить час на природі в українському Трускавці. При цьому відпочивати вона відправилася не одна - а зі своєю сестрою і, судячи з усього, племінницями.

Сімейство прогулювалося на свіжому повітрі, насолоджуючись відмінною погодою. На знімках Репяхова позувала з дівчатками і своєю сестрою.

Вона була одягнена в прості світлі джинси і різнокольоровий топік. Судячи з кадрів в сторіз Катерини, їх з Павликом маленький син Міша теж був присутній на прогулянці. А ось самого співака з дружиною і її сімейством не було.

"Як чудово провести відпочинок з рідними. Моя сестра живе в Ізраїлі і бачимося ми 2 раз на рік. Яке щастя мати велику сім'ю хоч і в різних країнах", - підписала кадри Репяхова.

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