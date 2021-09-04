Жена украинского исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась радостными впечатлениями
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у блогерши появились фотографии с юбилея ее мамы. На фото счастливая Репяхова позировала в очень эффектном розовом костюме, под который надела игривую маечку в горошек. Молодая мама с удовольствием позировала на камеру, демонстрируя лучезарную улыбку.
«Юбилей мамули. 1.09.2021. Собрались все дети, все внуки. Незабываемый день в кругу полной семьи», - подписала фото Репяхова.
В комментариях ей оставили массу приятных слов и поздравлений для мамы.
Полякова сделала новое заявление относительно скандала с Меладзе: "Бейте в морду"
Трагедией закончились поиски известного актера, мать не может прийти в себя: "Последний раз..."
Врачи не смогли спасти знаменитого актера из сериала "Великолепный век": подробности трагедии
74-летняя Ротару в компании невестки и внучки повеселилась от души в Италии: "София Михайловна, ну как всегда!"
Беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры: "Берите на заметку..."
«Красивые фото», «Поздравляю Вашу мамулю с Юбилеем», «Невероятно красива», «Красотка) Маме привет и поздравления)», «Такие все красивые и счастливые. Желаю вашей семье крепкого здоровья, безграничного счастья и всего самого лучшего», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что Репяхова очень близка со своей мамой, которая часто появляется в ее Инстаграм.
Напомним, что Екатерина Репяхова в топе показала, как наслаждается отдыхом без Павлика: "Какое счастье".
Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова в новом образе удивила сменой имиджа: "Какая вы тут...".
Также Politeka сообщала, что Екатерина Репяхова решилась на откровение: «Со мной случился…».