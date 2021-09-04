Жена украинского исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась радостными впечатлениями

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у блогерши появились фотографии с юбилея ее мамы. На фото счастливая Репяхова позировала в очень эффектном розовом костюме, под который надела игривую маечку в горошек. Молодая мама с удовольствием позировала на камеру, демонстрируя лучезарную улыбку.

«Юбилей мамули. 1.09.2021. Собрались все дети, все внуки. Незабываемый день в кругу полной семьи», - подписала фото Репяхова.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и поздравлений для мамы.

«Красивые фото», «Поздравляю Вашу мамулю с Юбилеем», «Невероятно красива», «Красотка) Маме привет и поздравления)», «Такие все красивые и счастливые. Желаю вашей семье крепкого здоровья, безграничного счастья и всего самого лучшего», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Репяхова очень близка со своей мамой, которая часто появляется в ее Инстаграм.

Напомним, что Екатерина Репяхова в топе показала, как наслаждается отдыхом без Павлика: "Какое счастье".

Как сообщала Politeka, Екатерина Репяхова в новом образе удивила сменой имиджа: "Какая вы тут...".

Также Politeka сообщала, что Екатерина Репяхова решилась на откровение: «Со мной случился…».