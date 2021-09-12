Любопытный момент с певцом Виктором Павликом на шоу "Співають всі" попал на камеру

Так, 55-летний Виктор Франкович, недавно ставший отцом в четвертый раз, снялся в грандиозном проекте в качестве одного из ста судей. Задачей Павлика, как и его коллег, является внимательно следить за участником, а затем нажать на кнопку и подпевать, если выступление понравилось. Победитель, набравший наибольшее количество баллов в выпуске, проходит в финал автоматически.

На официальной страничке "Співають всі" в Инстаграм опубликовали фрагмент одного из эфиров, в котором Павлик растерянно озирался по сторонам, передает Рoliteka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"POV: когда друзья вышли и ты остался в комнате, где никого не знаешь. Как вы бы подписали это фото? 😁 Пишите в комментариях 👇", - говорится в подписи.

Одной из первых в комментариях отреагировала 27-летняя супруга Павлика, его концертный директор Катя Репяхова. Девушка поставила сразу три "рыдающих от смеха" смайлика.

Другие пользователи присоединились к обсуждению:

"Когда на работе спрашивают, кто может выйти в субботу"

"Когда ты что-то натворил и такой - упссс, только бы никто не увидел😂"

"Когда ты уже замуж выйдешь, дочка!"

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