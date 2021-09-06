Известный украинский певец Виктор Павлик поделился кадрами, сделанными на своем концерте

Артист выступает в последнее время более активно, поэтому снова начал показывать на своей странице в Инстаграм, как обычно проходит его подготовка к выступлениям и чем он занимается на репетициях.

В этот раз певец показал несколько кадров Стори, которые были сделаны на сцене. Позируя в привычном образе с кожаной курткой, Павлик устроил распевку и прошелся по площадке. После этого уже в светлых сценичных образах артист исполнил свои композиции.

А вот черно-белый костюм с разноцветными ботинками тут же привлек к себе. После выступления Виктор Павлик успел пообщаться с Катериной Осадчей о том, как они недавно стали родителями. А вот Александр Эллерт даже опубликовал кадры выступления певца у себя на странице.

"Сегодня поем!" - пишет Эллерт под кадрами.

Также на свежих фото Павлик засветился рядом с 34-летней Ириной Федишин, которая очаровала окружающих своим видом в платье с корсетом. Суд по фото, Павлику была очень приятна компания артистки, к которой он прижался, обняв за талию.

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