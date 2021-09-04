Известный украинский певец Виктор Павлик поделился совместным фото с известной певицей

Как передает Politeka.net, 55-летний Виктор Павлик недавно в очередной раз стал отцом. Артист женат на молодой блогерше и активно гастролирует, чтобы обеспечивать свою большую семью.

На свежих фото Павлик засветился рядом с 34-летней Ириной Федишин, которая очаровала окружающих своим видом в платье с корсетом. Суд по фото, Павлику была очень приятна компания артистки, к которой он прижался, обняв за талию.

Стоит отметить, что артист ограничил комментарии, поэтому поклонники не смогли оставить ему отзывы и комплименты. Зато не стала молчать его молодая жена Екатерина Репяхова, которая оставила под постом сердечки.

Отметим, что 55-летний Виктор Павлик был очень популярен в конце 1990-х. Сегодня артист выступает на различных фестивалях, корпоративах и концертах, пытаясь вернуть былую славу.

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