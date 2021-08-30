Відомий український співак Віктор Павлік показав свій виступ на сцені в екстравагантному образі

55-річний артист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. У ньому Павлик вирішив показати, як пройшов його виступ у Львові до Дня Незалежності.

Зазначимо, що артист взяв участь у проекті «Українська пісня 2021». На опублікованих ним фото можна побачити, як Павлик виступає на сцені з рожевим підсвічуванням перед заповненим залом.

Варто відзначити, що для цього заходу співак вибрав досить незвичайний образ. Так, на ньому був білий піджак, а також штани, одна штанина яких була білою, а інша – чорною. Черевики Павлика були під стать штанів: один чорний, другий – білий.

Незважаючи на такий своєрідний наряд, Павлик тримався на сцені дуже впевнено.

Під постом відзначилася 26-річна дружина артиста, Катерина Репяхова. Вона залишила під знімками чоловіка смайлики з сердечками.

Шанувальники Павлика також прокоментували пост.

"Костюм шикарний, хоч і зі спини", "чекаємо з концертом у Харкові", - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, змучена дружина Павлика зважилася на одкровення, що сталося.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Віктора Павлика в топі показала, як насолоджується відпочинком без чоловіка.

Також Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика зважилася показати обличчя їхнього сина, на кого він виявився схожий.