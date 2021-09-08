Жена украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, устроила с мужем интересную поездку, рассказав о своем родительстве

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик стали родителями в июне этого года, передает Politeka.net. Для девушки сын Миша первый ребенок, а для артиста - четвертый.

Сейчас певец с молодой женой занимается воспитанием малыша, а также оба находят время и на развлечения. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В новом посте блогерша рассказала, что сейчас они адаптировались, и в семье четко обозначены обязанности каждого. В частности, Виктор Павлик купает ребенка, покупает продукты домой и играет с Мишей, когда матери нужно отдохнуть.

По словам Екатерины, она чувствует большую поддержку от мужа, и ценит ее.

"Хоть по факту у мужа: Миша - 4 ребенок, но переживает он все впервые. Наш Мишенька каждый день радует нас чем-то новеньким, а мы в ответ заботимся и очень любим его ❤️", - рассказала Репяхова.

Также счастливые родители показали, как развлеклись без сына. Оказалось, оба решили прокатиться по городу на мотоцикле. Виктор и Екатерина надели шлемы, позаботившись о своей безопасности.

"Вспомнили молодость 🤪

Муж покатал на своем байке❤️", - написала Репяхова.

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