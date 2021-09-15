Жена известного украинского певца Виктора Павлика раскрыла цель, к которой всегда стремилась
26-летняя Екатерина Репяхова поделилась новым откровенным постом на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
В своей публикации девушка, которая в начале лета родила сына от своего 55-летнего мужа, призналась, что всегда мечтала добиться полной свободы передвижений. По ее словам, сейчас она наконец достигла этой цели.
Так, уже завтра Репяхова отправляется отдыхать в Одессу.
«А мы завтра в Одессу. Люблю свою жизнь за свободу. Это то, к чему я стремилась всегда. Собрать вещи в любой момент, сесть в свою машину и поехать к морю…», - написала жена Павлика.
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Она также поделилась своим фото, на котором позирует на фоне моря в расстегнутом белом пиджаке.
Подписчики девушки тут же отреагировали на ее пост.
«Там холодно уже!», «Хорошо Вам съездить!!», «Да, это здорово!!! Хорошей вам дороги и отдыха», «Я живу в Одессе возле моря, здесь прекрасно. Для малыша то, что нужно», - пишут люди.
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