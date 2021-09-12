Дружина українського виконавця Віктора Павлика, блогерка і, за сумісництвом, концертний директор чоловіка Катерина Репяхова звернулася до своїх шанувальників
Як пише Politeka.net, в Instagram Катерини з'явилося фото, на якому вона позувала в грайливому стильному платтячку з рюшами. На ногах у молодої мами красувалися грубі черевики.
"Instagram мені подарував стільки прекрасних людей і можливостей в моєму житті. Я дуже ціную, що кожен день зі мною в сторіс ~30 тис осіб. Я вас люблю і сильно ціную", - підписала фото Репяхова.
У коментарях блогерші залишили масу приємних слів. Шанувальники стали зізнаватися їй у коханні.
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"І ми любимо і цінуємо", "Чарівна посмішка", "Ви така хороша і світла. Дивлюся із задоволенням", "Красуня", "Ви проста, щира і дуже добра. Мій улюблений блогер", "Мені подобається ваша відкритість і простота. Цікаво спостерігати за вашою родиною!",- пишуть користувачі Мережі.
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