Дружина українського виконавця Віктора Павлика, блогерка і, за сумісництвом, концертний директор чоловіка Катерина Репяхова звернулася до своїх шанувальників

Як пише Politeka.net, в Instagram Катерини з'явилося фото, на якому вона позувала в грайливому стильному платтячку з рюшами. На ногах у молодої мами красувалися грубі черевики.

"Instagram мені подарував стільки прекрасних людей і можливостей в моєму житті. Я дуже ціную, що кожен день зі мною в сторіс ~30 тис осіб. Я вас люблю і сильно ціную", - підписала фото Репяхова.

У коментарях блогерші залишили масу приємних слів. Шанувальники стали зізнаватися їй у коханні.

"І ми любимо і цінуємо", "Чарівна посмішка", "Ви така хороша і світла. Дивлюся із задоволенням", "Красуня", "Ви проста, щира і дуже добра. Мій улюблений блогер", "Мені подобається ваша відкритість і простота. Цікаво спостерігати за вашою родиною!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Катерина Репяхова зважилася на одкровення, що сталося: «зі мною трапився...».

Як повідомляла Politeka, Катерина Репяхова в ефектному костюмі повеселилася в колі сім'ї: "Зібралися всі діти...".

Також Politeka писала, що Катерина Репяхова в новому образі здивувала змінами в зовнішності: "яка ви тут...".