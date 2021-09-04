Відомий український співак Віктор Павлик поділився спільним фото з відомою співачкою

Як передає Politeka.net, 55-річний Віктор Павлік нещодавно вчергове став батьком. Артист одружений на молодій блогерці і активно гастролює, щоб забезпечувати свою велику сім'ю.

На свіжих фото Павлик засвітився поруч з 34-річною Іриною Федишин, яка зачарувала оточуючих своїм виглядом в сукні з корсетом. Суд по фото, Павлику була дуже приємна компанія артистки, до якої він притулився, обнявши за талію.

Варто відзначити, що артист обмежив коментарі, тому шанувальники не змогли залишити йому відгуки і компліменти. Зате не стала мовчати його молода дружина Катерина Репяхова, яка залишила під постом сердечка.

Відзначимо, що 55-річний Віктор Павлик був дуже популярний в кінці 1990-х. Сьогодні артист виступає на різних фестивалях, корпоративах і концертах, намагаючись повернути колишню славу.

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