Відомий український співак Віктор Павлик поділився спільним фото з відомою співачкою
Як передає Politeka.net, 55-річний Віктор Павлік нещодавно вчергове став батьком. Артист одружений на молодій блогерці і активно гастролює, щоб забезпечувати свою велику сім'ю.
На свіжих фото Павлик засвітився поруч з 34-річною Іриною Федишин, яка зачарувала оточуючих своїм виглядом в сукні з корсетом. Суд по фото, Павлику була дуже приємна компанія артистки, до якої він притулився, обнявши за талію.
Варто відзначити, що артист обмежив коментарі, тому шанувальники не змогли залишити йому відгуки і компліменти. Зате не стала мовчати його молода дружина Катерина Репяхова, яка залишила під постом сердечка.
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Відзначимо, що 55-річний Віктор Павлик був дуже популярний в кінці 1990-х. Сьогодні артист виступає на різних фестивалях, корпоративах і концертах, намагаючись повернути колишню славу.
Нагадаємо, що Віктор Павлік в брюках з різними штанинами зачарував свою дружину: "Шикарний, хоч і...".
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