Четвертая жена известного певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова опубликовала видео с маленьким сыном
Как пишет Politeka.net, год назад 55-летний легендарный украинский певец Виктор Павлик в четвертый раз женился. Избранницей певца стала на 28 лет младшая Екатерина Репяхова, работавшая его концертным директором. В этом году у Павлика с Репяхова родился сын Михаил, которому 15 сентября исполнилось три месяца.
Несмотря на то, что мальчик еще очень маленький, звездные родители не боятся путешествий. Так, в своем Instagram Репяхова рассказывает подписчикам, что они с трехмесячным Михаилом путешествуют по Украине. На этот раз, жена Павлика опубликовала видео у моря в городе Одесса.
"Мишенька впервые увидел море ❤️", написала Репейная.
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Поклонники поставили почти 1000 лайков за 40 минут и написали комментарии.
"Вы такие замечательные! Счастья и здоровья вам и Мишутке 🔥❤️ ", "Супер!", "Невероятные", - написали в комментариях.
Ранее Politeka писала, что молодая жена Павлика в расстегнутом пиджаке поделилась планами на ближайшее время: "Собрать вещи и...".
Напомним, что Виктор Павлик показал, как его молодая жена зажигала перед самыми родами: "Слон и моська".
A еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика неожиданно обратилась к украинцам: "Каждый день со мной...".